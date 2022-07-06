محتجون قبليون يبدؤون اعتصام سلمي في ميدان السبعين بصنعاء 

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم محتجون قبليون اعتصاما في أمانة العاصمة ليل الثلاثاء الأربعاء احتجاجا على تهريب سجين محكوم عليه بالإعدام من السجن المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء.

ودشنت قبائل بني ظييان إحدى أقوى القبائل في محيط صنعاء العاصمة اعتصامها في ميدان السبعين بالأمانة للمطالبة بإلقاء القبض على سجين مدان بالقتل العمد ومحكوم عليه بالإعدام، جرى تهريبه من مركزي صنعاء.

ورفع المحتجون لافتات تطالب عبد الملك الحوثي بالقبض على المتهم "راضي عبد اللطيف ناصر القائزي" ومحاكمة المتورطين بتهريبه من السجن المركزي من قيادة الجماعة الحوثية التابعة لإيران.

كما طالبت الجماعة بضبط متهمين آخرين فارين من وجه العدالة وفق تسمية بني ضبيان لخصومها في القضية.

ويتقاسم سلطات الأمر الواقع لميلشيات الحوثي، أجنحة وقيادات حوثية، يستخدمون السلطة من أجل تصفيات حسابات شخصية وقبلية، وسبق تنفيذ سلسلة من عمليات القتل بدوافع شخصية.

وتقع قبائل بني ضبيان شرقي صنعاء على تخوم مأرب، وهي إحدى القبائل اليمنية الكبيرة، ولم تعلن من قبل مساندة ميلشيات الحوثي، بالإضافة أنها لم تقاتل ضده وظلت أراضيها حتى وقت قريب أرضا محايدة.

وينخرط آلاف من أبناء القبيلة في صفوف الجيش والمقاومة الشعبية بصفة فردية وتصنف إلى حد كبير على أنها قبيلة مناهضة للإمامة، وساندت الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر 1962.