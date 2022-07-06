الرئاسي اليمني: ميليشيا الحوثي لم تفِ بالتزامات الهدنة الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئاسي اليمني: ميليشيا الحوثي لم تف بالتزامات الهدنة الأممية

الأربعاء 6 يوليه 2022

الخليج 365

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، الثلاثاء، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية، لم تفِ بأيٍّ من التزاماتها بموجب الهدنة الأممية.



واعتبر ذلك بأنه يؤكد من جديد عدم جديتها وجاهزيتها للسلام، وارتهانها للمشروع الإيراني وسياساته التدميرية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن عضو مجلس القيادة الرئاسي، خلال لقاء افتراضي عقده مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، قوله، إن الحكومة قدّمت منذ سريان الهدنة في مرحلتيها الأولى والثانية، التنازلات لإنجاح جهود التهدئة وإحلال السلام التي يقودها المبعوث الأممي، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، وتأكيدا لحرصها على إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي قابلت تلك التنازلات بتصعيد خروقاتها، والتعنّت في ملف رفع الحصار عن محافظة تعز، وتصعيد عمليات التحشيد لجبهات القتال وتجنيد الأطفال، لتؤكد من جديد عدم جديتها وجاهزيتها للسلام.

ودعا إلى ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي لإجبارها على الانخراط في جهود التهدئة بحسن نية، ورفع الحصار بشكل فوري عن تعز، وفتح المعابر وضمان حرية تنقل المدنيين والبضائع بين المحافظات، وتبادل الأسرى على قاعدة (الكل مقابل الكل) كخطوات جوهرية لبناء الثقة وإبداء حسن النوايا، وتنفيذًا لبنود اتفاق السويد.

وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، وسُبل الدفع بجهود التهدئة ومسار بناء السلام في اليمن.

وأشاد السفير الأمريكي بموقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وما قدّموه من خطوات ملموسة لإنجاح الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وجدد التزام بلاده بدعم الحكومة والشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة الإرهاب.