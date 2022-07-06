عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار مخزن سلاح في لودر.. حصيلة رسمية ولجنة تحقيق

الأربعاء 6 يوليه 2022

الخليج 365

كشفت حصيلة رسمية، الأربعاء، عن مقتل وإصابة 43 يمنيا بانفجار مخزن لأحد تجار السلاح بمدينة لودر، فيما وجهت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق.



جاء ذلك في تقرير أولي قدمه محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، لرئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إذ أوضح أن انفجار مخزن السلاح الذي وقع في مدينة لودر شمالي شرق المحافظة، أسفر عن 6 قتلى و37 مصابا.

ووجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، بصرف مبلغ 100 مليون ريال بشكل عاجل لضحايا حادث الانفجار المروع بمخزن أسلحة في مديرية لودر بمحافظة أبين.

كما وجه أيضا بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث وحصر الأضرار الناجمة عنه ورفع تقرير متكامل حول ذلك، يتضمن المقترحات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وتطبيق الضوابط القانونية المتعلقة بحيازة السلاح ومنع تخزينه في الأحياء السكنية والمدن.

في وقت سابق، قال مصدر محلي، إن انفجار عنيف وقع بمخزن سلاح يتبع أحد تجار الأسلحة في السوق المركزي في مدينة لودر إلى الجهة الشمالية الشرقية من أبين.

وتسبب الانفجار باندلاع حريق وانهيار مبنى سكني وتضرر منازل مجاورة فضلا عن سقوط عددا من القتلى والجرحى، وفقا لذات المصدر.

وتعد مدينة لودر الواقعة شمالي شرق أبين على حدود محافظة البيضاء اليمنية أولى مناطق البلاد التي واجهت تنظيم القاعدة اجتماعيا وقبليا بقوة سلاح أبنائها.

المدينة تضم سوقا لبيع الأسلحة، إلا أن توقيت التفجير حمل دلالات عدة، أبرزها محاولة عرقلة حملة أمنية مشتركة متوقع انطلاقها الساعات المقبلة لمحاربة تنظيم القاعدة الإرهابي الذي ينسق مع مليشيات الحوثي لاستهداف محافظة أبين وبقية المناطق المحررة.