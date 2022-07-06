مقتل وإصابة 14 جندياً في 97 خرقاً حوثياً للهدنة خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل وإصابة 14 جنديا في 97 خرقا حوثيا للهدنة خلال 24 ساعة

الأربعاء 6 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء، مقتل وإصابة 10 جنود بنيران ميليشيا الحوثي، بعد 24 ساعة من إعلانها مقتل وجرح 14 جنديا، ضمن خروقات الميليشيا المستمرة للهدنة الأممية.



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان، إن ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، ارتكبت، الاثنين، 97 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.

وأوضح البيان أن الخروقات توزّعت بين 25 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً في جبهات محور تعز، و19 خرقاً غرب حجة، و15 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و13 خرقاً في محور البرح، إضافة إلى ثلاثة خروقات في محور صعدة، وشرق حزم الجوف، ومحور الضالع.

وبحسب البيان، فإن الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين.

وذكر البيان أن ميليشيا الحوثي نشرت قناصة وعيارات وعربات وطيران استطلاع مسيّرا، كما حشدت تعزيزات بشرية وعتادا قتاليا بينها عربات وأطقم وذخائر إلى مختلف الجبهات.