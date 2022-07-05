منظمة الهجرة تعلن خطة تنموية لرفع سقف تدخلاتها الإنسانية في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها أعدّت خطة تنموية للفترة القادمة تتضمن رفع سقف التدخلات الإنسانية في مأرب.

جاء ذلك على لسان رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، كريستا روتنشتاينر، خلال لقائه، وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، وفقا لوكالة سبأ.

وأكدت المنظمة الأممية، أن الخطة تشمل كذلك، تبنّي العديد من المشاريع الإنسانية وسبل العيش ودعم قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.

وأشارت إلى أن زيارتها السابقة مكنتها من الاطلاع على الوضع الإنساني في مأرب وهو ما استدعي الاستجابة لتلك الاحتياجات الإنسانية القائمة للنازحين والمجتمع المضيف.

بدوره، أشار الوكيل مفتاح، إلى أن معاناة النازحين لاتزال تمثل الهم الأكبر لدى السلطة المحلية؛ نظرًا لتدني مستوى تدخل المنظمات، واتساع حجم الفجوة الإنسانية، ما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاء العمل الإنساني.

ودعا مفتاح المنظمة الأممية إلى تلبية أهمّ الاحتياجات الأساسية للنازحين، والمجتمع المضيف، من المأوی والغذاء والمياه والصحة والصرف الصحي.

وثمن في هذا الصدد، بجهود المنظمة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في المحافظة ودورها في إدارة ودعم عدد من المخيمات.

وكان اللقاء الذي حضره مدير مكتب المنظمة بمأرب أندرس هوجلاند، قد ناقش الوضع الإنساني والمعيشي للنازحين بالمحافظة والحاجة لرفع حجم الدعم والتدخل في مختلف المجالات.