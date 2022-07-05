ارتفع عدد الضحايا إلى 43 قتيلا وجريحا.. - الحكومة اليمنية توجه بتشكيل لجنة تحقيق في "انفجار أبين" وصرف 100 مليون ريال للضحايا

وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الثلاثاء، بصرف مبلغ 100 مليون ريال بشكل عاجل لضحايا حادث الانفجار المروع بمخزن أسلحة في مديرية لودر بمحافظة أبين جنوبي البلاد.



جاء ذلك خلال اتصال أجراه عبدالملك مع محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين، للاطلاع على تفاصيل الحادث، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وصباح الثلاثاء، قالت مصادر محلية، إن "حريقاً اندلع في متجر ومخزن خلفي لبيع السلاح في قلب مديرية لودر نتيجة ماس كهربائي، تسبب بانفجار ضخم ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى".



وخلال الاتصال استمع عبدالملك من محافظ أبين الى تقرير أولي حول الانفجار الذي قال إنه نجم عنه مقتل 6 أشخاص وجرح 37 آخرين وفق الاحصاءات الأولية، وأشار إلى الأضرار الناجمة عن الانفجار.



كما وجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادث وحصر الأضرار الناجمة عنه ورفع تقرير متكامل حول ذلك.



وشدد على ضرورة أن يتضمن المقترحات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وتطبيق الضوابط القانونية المتعلقة بحيازة السلاح ومنع تخزينه في الأحياء السكنية والمدن.

