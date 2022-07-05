الزبيدي: الحكومة اليمنية لن تستمر بتقديم تنازلات للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

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قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء، إن التنازلات من طرف الحكومة ”لن تستمر في حال لم يقابلها تجاوب مماثل من الميليشيات الحوثية“.



وأكد الزبيدي، خلال لقائه بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيف فاجن، عبر الاتصال المرئي، أن ”هناك العديد من التنازلات التي قُدمت للموافقة على الهدنة الأممية، احترامًا لإرادة المجتمع الدولي، على الرغم من التيقن بعدم جديّة الميليشيات الحوثية في هذا الشأن“، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وجدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تأكيده على أن المجلس الرئاسي والانتقالي الجنوبي يدعمان جهود ومساعي المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وإحلال السلام.