وزير المياه يفتتح ورشة عمل لنتائج دراسة منظومة مجاري مدينة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل المخصصة لاستعراض نتائج الدراسة الخاصة بمنظومة مجاري مدينة عدن بتمويل من وزارة التعاون الدولي الالمانية عبر منظمة اوكسفام.



واكد الوزير الشرجبي، أهمية المشروع الذي يعد احد اهم مشاريع البنية التحتية في المدينة، ويخدم كثافة سكانية عالية تضم ثلاث مديريات صيرة والمعلاء وخورمكسر..مشيراً الى الاثر البيئي الخطير الذي يمثله استمرار ضخ المياه العادمة الى البحر دون معالجة، بالاضافة الى الاهمية البالغة لاعادة عمل منظومة المجاري بصورة متكاملة وازالة اي تجمعات للمجاري في الاحياء والشوارع.

من جانبه اشار وكيل اول محافظة عدن محمد شاذلي، الى أهمية إعادة تأهيل شبكة مجاري عدن..مؤكدا على أهمية الورشة التقييمية في إطار حاجة العاصمة المؤقتة عدن لمثل هذا العمل الكبير حتى تستطيع السلطة المحلية حل هذه المشكلة الكبيرة.