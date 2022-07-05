مناقشة امكانية رفع الدعم الانساني للنازحين من قبل منظمة الهجرة الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، كريستا روتنشتاينر، الوضع الإنساني والمعيشي للنازحين بالمحافظة والحاجة لرفع حجم الدعم والتدخل في مختلف المجالات.



وأشار الوكيل مفتاح خلال اللقاء بحضور مدير مكتب المنظمة بمأرب أندرس هوجلاند ، إلى أن معاناة النازحين لاتزال تمثل الهم الأكبر لدى السلطة المحلية نظرا لتدني مستوى تدخل المنظمات واتساع حجم الفجوة الإنسانية ما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاء العمل الإنساني في المحافظة لتلبية أهم الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف، من المأوی والغذاء والمياه والصحة والصرف الصحي.. مثمناً جهود المنظمة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في المحافظة ودورها في إدارة ودعم عدد من المخيمات.

من جانبها أوضحت رئيسة البعثة أن المنظمة الدولية للهجرة، أعدت خطة تنموية للفترة القادمة تتضمن رفع سقف التدخلات الإنسانية في مأرب، وتبني العديد من المشاريع الإنسانية وسبل العيش ودعم قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي.. مشيرة إلى أن زيارتها السابقة مكنتها من الاطلاع على الوضع الإنساني في مأرب وهو ما استدعي الاستجابة لتلك الاحتياجات الإنسانية القائمة للنازحين والمجتمع المضيف.