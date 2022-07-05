مؤسسة بانافع تدعم مرضى مركز علاج الاورام بشبوة بعلاجات كيمائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

دشنت مؤسسة شبوة لمكافحة السرطان اليوم، المرحلة الاولى من مشروع دوائي بالمركز الوطني لعلاج الاورام بالمحافظة بتمويل مؤسسة ابو حاتم بانافع للاعمال الإنسانية، لتوفير علاجات كيمائية لمرضى السرطان بالمركز بتكلفة 15 مليون ريال.



وأشاد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، بدعم مؤسسة ابو حاتم، ومبادراتها الانسانية والخيرية الهادفة الى مساعدة مرضى السرطان بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها مركز معالجة الأورام.