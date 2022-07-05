مناقشة تنفيذ مشروع الأضاحي لـ 28 ألف مستفيد في 4 محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، اليوم بعدن، مع رئيس مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية أحمد الأكوع، تنفيذ المؤسسة مشروع الأضاحي بمحافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



المشروع يتضمن توزيع ألفين أضحية يستفيد منها 28 ألف فرد من فئات النازحين والأسر الفقيرة في الأربع محافظات المستهدفة.

وأشاد الوزير الأغبري، بالجهود والأنشطة الإنسانية لمركز الملك سلمان ومؤسسة يماني .. مؤكدا استعداد وزارة الإدارة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة التي من شأنها المساهمة بتنفيذ المشاريع والأنشطة المختلفة في المحافظات بهدف تخفيف معاناة الشرائح المجتمعة المستهدفة في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة الراهنة.