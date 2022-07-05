الشرجبي يشارك في الاجتماع الاقليمي لمناقشة تمويلات مشاريع مياه الصرف الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

شارك وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في الاجتماع الإقليمي المخصص لمناقشة تمويلات واستثمارات مشاريع الصرف الصحي في المنطقة العربية، والذي نظمته افتراضيا الجمعية العربية لمرافق المياه (اكوا).



وخلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن الجامعة العربية ومجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي وصندوق المناخ الاخضر وعددا من المنظمات والصناديق الإقليمية والدولية والخبراء ، أحاط وزير المياه والبيئة المشاركين بالتحديات والصعوبات التي يعانيها قطاع الصرف الصحي في اليمن.. لافتا الى أن خدمات الصرف الصحي كانت تمثل دوما مشكلة وهي حاليا احدى المشاكل الملحة بعد الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية ، حيث كانت خدمة الصرف الصحي من أبرز الخدمات التي تأثرت بالاحداث.

وعبر الوزير الشرجبي عن تقديره للجمعية العربية لمرافق المياه لعقد هذا الاجتماع الذي يسلط الضوء على احد اهم القضايا الحيوية التي تعاني منها اليمن جراء الحرب وموجات النزوح والتهجير.. والصعوبات التي تواجهها لحشد التمويلات اللازمة لإصلاح وتعافي قطاع الصرف الصحي.. داعيا إلى صياغة خارطة طريق لخلق فرص تمويلية مستدامة في المنطقة العربية وتسهيل اجراءات الحصول عليها.

وقدمت في الاجتماع عددا من المداخلات من قبل الخبراء والاستشاريين وممثلي المنظمات الدولية.. سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها الدول النامية والاقل نموا في الاقليم في الحصول على التمويلات.. وأهمية دعم حوكمة قطاع الصرف الصحي وحشد التمويلات اللازمة لتنميته بما يساهم في تحقيق الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة.