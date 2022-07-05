بدء ورشة تدريبية لترميم الاخشاب في مدينة شبام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم، ورشة العمل التدريبية في ترميم الاعمال الخشبية لمباني مدينة شبام حضرموت ضمن مشروع النقد مقابل العمل لتحسين فرص كسب العيش للشباب في المناطق الحضرية في اليمن، تنفذه منظمة اليونسكو بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل الاتحاد الأوروبي.



وتهدف الدورة الى تأهيل 20 متدربا من الشباب الحرفيين للقيام بأعمال ترميم الأصول الخشبية في مباني مدينة شبام في إطار مشروع ترميم المباني والحفاظ على النماذج الخشبية من أبواب و نوافذ وشبابيك التي تتميز بالندرة والدقة في تفاصيلها الزخرفية.

وأكد مدير فرع الهيئة بشبام حسن عيديد، أهمية الدورة في تدريب وتأهيل عدد من الشباب والفتيات على أصول ترميم الأخشاب للحفاظ على الأعمال الخشبية في مباني مدينة شبام كجزء من الموروث الثقافي للمدينة.