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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيس الزُبيدي يطّلع على مستجدات الوضع الأمني في محافظة أبين

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، محافظ محافظة أبين اللواء أبوبكر حسين سالم.

واطّلع الرئيس القائد، خلال اللقاء، من محافظ أبين على الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة، مشيدا بالجهود المشتركة للوحدات الأمنية وتكاملها في تنفيذ مهامها لحفظ الأمن والاستقرار، مؤكدا دعمه ومساندته لتلك الجهود لما من شأنه تأمين المحافظة والقضاء على الجماعات الإرهابية التي تتربص بها.

وناقش الرئيس الزُبيدي مع محافظ المحافظة أبين، الخطة الأمنية، وسُبل تنفيذها في عموم مديريات المحافظة، مشددا على أهمية رفع اليقظة الأمنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوحدات الأمنية في محافظة أبين والمحافظات المجاورة.