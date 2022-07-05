مناقشة احتياجات مديرية حريضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

ناقش وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، امس، بمدينة المكلا، مع عدد من أعيان ووجهاء مديرية حريضة ، أبزر الاحتياجات الخدمية، وأهمية الدور المجتمعي في مساندة جهود الحفاظ على الأمن و تحقيق الوئام والاستقرار .



وشدد اللقاء، على اهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار ونشر التعاون والتكافل المجتمعي، وترسيخ قيم وثوابت منهج الوسطية والاعتدال.

وأكد وكيل أول حضرموت، اهتمام السلطة المحلية بتوفير احتياجات المديريات من المشاريع والعمل على إنجازها حسب الأولويات.