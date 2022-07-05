أبين.. عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار متجر ومخزن سلاح بلودر

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل وأصيب العشرات، الثلاثاء، جراء انفجار في متجر ومخزن سلاح في مدينة لودر بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن حريقاً اندلع داخل متجر سلاح يتبع أحد تجار السلاح المحليين، وسط السوق المركزي لمدينة لودر في محافظة أبين، أتبعه انفجارات متتالية في مخزن المتجر.



وأوضحت المصادر أن الحريق والانفجار، تسببا بمقتل وإصابة نحو ثلاثين شخصاً، فضلاً عن تدمير عقار سكني.



من جهتها قالت مصادر طبية، إن 6 قتلى وأكثر من 20 جريحاً، وصلوا إلى مستشفى محنف في لودر جراء انفجار مخزن السلاح.



ولم يصدر بيان رسمي لتوضيح ملابسات الحادثة حتى لحظة كتابة هذا الخبر (12:30 مساءاً).

