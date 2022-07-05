وزارة الأوقاف تعلن استكمال تفويج حجاج بلادنا إلى مكة المكرمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، امس استكمال تفويج حجاج بلادنا الى مكة المكرمة لاداء مناسك حج هذا العام والبالغ عددهم 12981 حاجاً من مختلف محافظات الجمهورية.



واوضح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، بإن 11473 حاجاً وصولوا على متن 281 حافلة، فيما وصل 1508 عبر 10 رحلات جوية، لأداء شعيرة الحج في وقت قياسي جداً من تاريخ 23 ذي القعدة إلى 4 ذي الحجة 1443هـ..مؤكداً ان عملية التفويج تمت بسهولة وسلاسة، وفقاً لما هو مخطط له من قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف.