"مسام" ينتزع 1.143 لغماً خلال اسبوع زرعتها المليشيا الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.143 لغماً خلال اسبوع زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.

واوضح المركز في بيان له، بان الالغام المنزوعة منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و312 لغماً مضاداً للدبابات، و777 ذخيرة غير متفجرة، و46 عبوة ناسفة ليرتفع عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 6.509 ألغام، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 348 ألفًا و883 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن .