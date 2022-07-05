سيئون.. قوات أمنية تداهم وكر عصابة سرقات وتستعيد سيارة وأملاك مسروقة

المنامة - ياسر ابراهيم - داهمت قوات أمنية وكراً لعصابة متخصصة في السرقة في منطقة تريس بمدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت (شرقي اليمن).



وقال الإعلام الأمني بوادي حضرموت، في بيان، أن قوات أمنية من القوات الخاصة وأمن سيئون داهمت الاثنين، مقر عصابة متخصصة في سرقة أملاك المواطنين واشتبكت معها، ونجحت في استعادة سيارة مسروقة وممتلكات أخرى مسروقة.



وأوضح البيان أن عملية المداهمة جاءت عقب تلقي أجهزة الأمن معلومات تفيد بتحركات غريبة في المنطقة.



وبيّن أن أفراد العصابة تمكنوا من الفرار أثناء عملية الاشتباك.

ومؤخراً شهدت مدن وادي حضرموت حملات أمنية منظمة في وادي حضرموت استهدفت عصابات الجريمة ومروجي المخدرات، كما تمكنت من إحباط عمليات إرهابية.

