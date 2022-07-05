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وكيل أول حضرموت يلتقي وفد من رجال الاعمال الاندونيسيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

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التقى وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، أمس وفد من رجال الاعمال الاندونيسيين برئاسة الحاج محمد ناصر سموترا، الذي قدم دعماً لمستشفى تريم.

 

ورحب بن حبريش بالوفد الاندونيسي، الزائر لحضرموت..مشيراً إلى أن بلادنا وأندونيسيا تربطهما علاقات تاريخية ووشائج متينة..مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات في إطارين المجتمعي والرسمي.

 

ودعا بن حبريش، المستثمرين ورجال الأعمال الاندونيسيين إلى الاستثمار في حضرموت وبلادنا عامة، والاستفادة من كافة الفرص والتسهيلات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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