وكيل أول حضرموت يلتقي وفد من رجال الاعمال الاندونيسيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، أمس وفد من رجال الاعمال الاندونيسيين برئاسة الحاج محمد ناصر سموترا، الذي قدم دعماً لمستشفى تريم.



ورحب بن حبريش بالوفد الاندونيسي، الزائر لحضرموت..مشيراً إلى أن بلادنا وأندونيسيا تربطهما علاقات تاريخية ووشائج متينة..مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات في إطارين المجتمعي والرسمي.

ودعا بن حبريش، المستثمرين ورجال الأعمال الاندونيسيين إلى الاستثمار في حضرموت وبلادنا عامة، والاستفادة من كافة الفرص والتسهيلات.