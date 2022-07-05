اختتام ورشة عمل مشتركة يمنية-عمانية في مجال الإتصالات والنقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

اختتمت بمحافظة ظفار العُمانية، امس ورشة العمل المشتركة اليمنية - العمانية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج ونظيره وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي.



وناقشت الورشة على مدى يومين، بمشاركة وكيل قطاع وزارة النقل لشؤون الموانئ القبطان علي الصبحي، والرئيس التنفيذي لشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تيليمن" المهندس طارق بكران، ومن الجانب العماني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي الشيباني، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات العمانية المهندس طلال بن سعيد، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة والإقتصادية في السلطنة علي السنيدي، عدد من المواضيع المتعددة وذات الإهتمام المشترك بمجال الحوكمة والتشريعات والبنية الأساسية لقطاع الاتصالات ومدى الاستفادة من التجربة والخبرة العمانية في الجوانب التدريبية والتأهيلية وتبادل الخبرات المتبادلة لشركات التقنية الناشئة وخدمات المركز الاقليمي للأمن السيبراني.

كما تطرقت الورشة، إلى السبل الكفيلة في ربط الكايبلات البحرية والبرية بين البلدين وتعزيز شراكة التعاون بين الشركة اليمنية للاتصالات" تيليمن" والشركة العمانية للاتصالات "عمانتك "عبر توقيع بروتوكولات للإنترنت في هذا الشأن إضافة إلى إقامة ورش عمل فنية متخصصة في نقل المعرفة بجانب الأمن السيبراني بين البلدين وتوقيع على إتفاقية تفاهم بين آلية تبادل الإرساليات البريدية والتنسيق بالمحافل الدولية الى جانب فتح افاق اوسع لنشاط البري وخطوط الملاحة البحرية بين مينائي عدن والمكلا وصلالة بما يسهم من تنشيط حركة التجارة البينة لتقليل تكاليف الشحن البحري للحاويات والبضائع والاهتمام ببناء قدرات الكوادر البحرية لمواكبة المتطلبات الدولية (stcw) وتحسين خدمة إدارة الموانئ بين البلدين.

وأكد المشاركين في الورشة، على أهمية تعزيز وتوطيد العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف القطاعات وتنشيط الحركة الإستثمارية والتجارية وإطلاق مبادرات محفزة ومشجعة للشباب بين الدولتين في مجال تقنية المعلومات .

هذا وخرجت الورشة في الختام، الإتفاق والتنسيق بين الجانبين لتنظيم زيارة لوفد من اليمن الى مركز اسياد اللوجيستي في مدينة مسقط وهيئة تنظيم الإتصالات للتعرف والاطلاع على احدث التطورات في مجال العمليات والاتصالات وكيفية تنظيم قطاع البريد للشركات الخاصة.

حضر اختتام الورشة، سفير اليمن لدى سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف، وأعضاء الوفد اليمني وعدد من المسؤولين العمانيين من مختلف الجهات الحكومية.