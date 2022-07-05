وزير الداخلية يبحث مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة تعزيز التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ، امس ، مع نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديجو زوريا والوفد المرافق له ، تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية العاملة باليمن.



وتطرق اللقاء، إلى مناقشة أوجه التدخلات الإنسانية للإسهام في تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب التي أشعلت فتيلها المليشيات الحوثية الإرهابية في بلادنا.

وأكد الجانبان على أهمية تفعيل نافذة التنسيق والاتصال والتواصل وعقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات بين الجانبين.

وأكد اللواء حيدان، أن الاجهزة الامنية تقوم بملاحقة العناصر التخريبية والإرهابية التي تستهدف المنظمات والعمل الانساني بالمناطق المحررة ..منوها بالتصدي لتلك العناصر والتنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وتوفير الحماية اللازمة لفرق وطواقم الأمم المتحدة لما من شأنه توفير الأجواء المناسبة لتأدية عملهم على أكمل وجه.

من جانبه أشاد نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن، بدور وزارة الداخلية في تأمين عمل البعثات الانسانية باليمن وتقديم كل التسهيلات لعمل طواقمها الميدانية في مختلف المحافظات ..مبديا استعداده للتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية في كل ما من شأنه تطوير وتعزيز العمل الإنساني باليمن.