مناقشة سبل تطوير العمل الشبابي والثقافي في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

ناقش وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتور منير لمع، امس مع مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة تعز أيمن المخلافي واللجان الفنية والثقافية في الأندية الرياضية بالمحافظة، سبل تطوير العمل الشبابي والثقافي في المحافظة.



واستمع الوكيل لمع، إلى شرح عن سير الفعاليات بالمراكز الصيفية في المجالات الرياضية والثقافية والتوعوية ، والتي تهدف إلى صقل قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتعزيز قيم الولاء الوطني، بما يمكنهم من بناء قدراتهم في المستقبل بثقة واقتدار.

وخلال الإجتماع تطرق الوكيل لمع إلى الكثير من القضايا المتعلقة بقطاع الشباب في المحافظة وسبل الارتقاء بالعمل الشبابي، وبما يتلاءم مع المرحلة الحالية التي تتطلب بذل المزيد من الجهود في الاهتمام والعناية بالشباب والنشء.