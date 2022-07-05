شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء ورشة عمل حول مشروع دعم مرونة الاقتصاد اليمني في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت في العاصمة الأردنية عمان، امس ورشة عمل حول مشروع دعم مرونة الاقتصاد اليمني، الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وتهتم الورشة التي تستمر يومين بمشاركة نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، وممثلين عن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية والبنوك التجارية في عدن، بملفات الدعم الاقتصادي لليمن، وتحسين قدرات وسياسات المؤسسات المالية والمصرفية والاقتصادية، وكذا استعراض تجارب عدد من الدول التي واجهت أزمات مالية ومنها النمسا واليونان.

وتطرق الدكتور باناجه، إلى الوضع الاقتصادي، وإجراءات البنك المركزي لتحقيق التعافي الاقتصادي وإدارة العملية المصرفية في ظل الأوضاع الراهنة، والاحتياجات المطلوبة من المانحين ومنظمة التعاون الاقتصادي لدعم جهود تحقيق التعافي الاقتصادي والمهام المصرفية.