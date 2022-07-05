استقالة قضاة احتجاجاً على الأوضاع تحت سيطرة الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقالة قضاة احتجاجا على الأوضاع تحت سيطرة الحوثي

الثلاثاء 5 يوليه 2022

الخليج 365

في خطوة احتجاجية على الأوضاع المعيشية الصعبة، قدم أربعة من القضاة استقالتهم من أعمالهم بسبب سوء ظروفهم المادية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.



وقالت مصادر قضائية إن أربعة قضاة قدموا استقالتهم عن أعمالهم في النيابة العامة بشكل نهائي، بسبب سوء الظروف المعيشية وعجزهم عن توفير إيجار مسكن أو عن توفير مستلزمات دراسية لأطفالهم.

القضاة الأربعة هم جمال درهم، ومحمد علي تاره، وعبد الحكيم الخزاعي، وبشير الشامي.

أسباب الاستقالة

فيما تداول ناشطون رسالة وجهها القضاة الأربعة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثيين تتضمن أسباب استقالتهم.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية عمدت منذ سنوات إلى استغلال القضاء في مناطق سيطرتها للسطو على أملاك المناوئين لها، إضافة إلى إصدار أحكام إعدام مسيسة بحق عدد منهم.