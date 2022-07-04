شكرا لبحثكم عن خبر أعمال مسح ميداني لخط شارع السواعي بالمعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باشرت الفرق الفنية أعمال المسح الميداني لمشروع شارع السواعي بمديرية المعلا بتمويل وإشراف صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وقامت مؤسسة الشاطئ للهندسة والمقاولات بأعمال المسح الميداني للمشروع تمهيدا للبدء بالعمل. وجاء أعمال المسح الميداني بالتزامن مع عدة مشاريع تشهدها العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لها بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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