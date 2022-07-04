اليمن.. الأوقاف تحثّ الفرق الطبية على بذل الجهود لخدمة الحجاج

المنامة - ياسر ابراهيم - حثّ وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب حجاج اليمن، محمد شبيبة، الأطقم الطبية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتقديم الرعاية الطبية والارشادات الصحية اللازمة لحجاج بلادنا.



وأشار الوزير خلال لقاءه الأطباء المرافقين للحجاج اليمنيين، يوم الإثنين، إلى أن الوزارة وبالشراكة مع وزارة الصحة والسكان اتخذت كافة الإجراءات والتدابير التي تحفظ سلامة حجاج بلادنا، وفقا لوكالة سبأ.



بدوره استعرض وكيل وزارة الصحة، رئيس اللجنة الطبية الدكتور شوقي الشرجبي، سير عمل اللجنة الطبية والأطباء في المساكن، وسير عملهم في منى وعرفات، والخط الساخن للحجاج لتقديم الاستشارات والطوارئ.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، وصول أكثر من 8 آلاف حاج يمني إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة خلال الأيام الماضية.

وأعلنت الوزارة يوم الأحد تعاقدها مع 5 شركات نقل، لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة خلال أيام الحج.