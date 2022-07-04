مليشيا الحوثي تصدر تعميمًا بمنع فتح تكبيرات العيد بصوت السديس

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت مليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، تعميمًا لجميع خطباء وقيّمي مساجد محافظة إب، ومن وصفتهم بـ"المؤمنين"، بمنع فتح تكبيرات العيد بصوت إمام الحرم المكي، الشيخ عبد الرحمن السديس.

وفي الوثيقة الصادرة عن مكتب الإرشاد الخاضع للحوثيين بإب، فقد أشار التعميم إلى منع فتح تكبيرات العيد بصوت من وصفته بـ"المنافق"، السديس، وبأي صوت ينتمي لمن وصفتها بقرن الشيطان في إشارة للسعودية.

وطالب الحوثيون، أئمة المساجد باعتماد تكبيرات العيد اليمنية، فالايمان يمان، والحكومة يمانية.

وتأتي هذه التعميمات الحوثية في إطار فرض طائفيتها على المجتمع، ومنع أي صوت معادٍ لصوتها، أو من غير الموالين لها، سواء كان من داخل اليمن أو خارجه.