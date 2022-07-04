ذمار.. ميليشيا الحوثي تهدم منزلين لمواطنين بعدما طردت السكان بالقوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الاثنين، على هدم منزلين بعد أن طردت النساء والأطفال منهما بمحافظة ذمار شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "مدير مكتب الأشغال المعين من قبل المليشيا الحوثية استقدم جرافات لهدم منزلين لمواطنين في حي عزان شرق مدينة ذمار مركز المحافظة، بعدما تم إخراج السكان منهما بالقوة".



وأضافت أن قيادات من ميليشيات الحوثي أشرفت على عملية هدم المنزلين، بدون أي مسوغ قانوني، مشيرة إلى أهالي المنزلين حاولوا التوسل لقيادات الحوثي لوقف عملية الهدم ولكن دون جدوى.



وأشارت المصادر، إلى أن عملية الهدم تسببت بهلع كبير في أوساط الأطفال والنساء الساكنين في المنزلين، كونهم لا يملكون سكن غيرها.



والأربعاء الماضي، أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على تفجير ثلاثة منازل لمواطنين من ذو سيله، بمديرية العشة في محافظة عمران.

