أحدهما حالته خطيرة.. إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي غربي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مدنيان، الإثنين، بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران غربي اليمن.



وقال المرصد اليمني للألغام، إن مدنيين اثنين، وهما "منصر محمد قبيصي 55 عاما" و"حسن كشموع جنيد 45 عاما" أصيبا نتيجة انفجار لغم في منطقة الحائط بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.



وأوضح أن الأول أصيب بجروح متفرقة، والأخر، بترت إحدى قدميه وجروح بليغة في أنحاء جسده".



والخميس الماضي، حذر المركز الوطني للتعامل مع الألغام، من زيادة مستوى تلوث البلاد بالألغام، بسبب استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية، في زراعتها ومنع وصول فرق النزع والتطهير لبعض المناطق.



وقال رئيس المركز العميد أمين العقيلي خلال اجتماعات بشأن اتفاقية حظر الألغام بجنيف إن "الفرق الهندسية نزعت خلال عامي 2020 - 2021م، 3064 لغماً مضاداً للأفراد، و 53002 لغماً مضاداً للدروع، و 177,696 مخلفات حرب، و4,591 عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في المناطق السكانية والطرق".



وتؤكد تقارير حكومية وحقوقية، أن "مليشيا الحوثي الإرهابية زرعت مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام وبطريقة عشوائية في عدد من المناطق اليمنية، في أوسع عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية".



وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، أن الألغام الحوثية تسببت بمقتل وإصابة أكثر من سبعة آلاف مواطن مدني غالبيتهم من النساء والأطفال.

