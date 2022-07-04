وزير الشباب والرياضة يبحث مجالات التعاون مع المعهد الأوروبي للسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

بحث وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مسؤول مشروع اليمن والخليج في المعهد الأوروبي للسلام جيمي بوفيري، مجالات التعاون بين الجانبين وسبل خلق شراكة متينة معه لتحقيق سلام عادل ودائم في اليمن .



وفي اللقاء، أكد الوزير البكري، على أهمية الدور الذي يلعبه المعهد في عملية الحوار والسلام داخل البلاد، وحرصه على خلق أرضية مناسبة للحوار والقبول بالآخر .. لافتاً إلى إن وزارة الشباب والرياضة ستكون داعمة لجهود المعهد في مساعيه من أجل إحلال السلام وحل النزاع والعمل سويًا من أجل خلق حالة طبيعية ومستقرة في عموم محافظات الجمهورية اليمنية .

وأشار إلى إن الوزارة حرصت على تقديم استراتيجية تطويرية وجهزت مراكز تدريبية للشباب لاحتواء قدراتهم وتنمية مهاراتهم بعيدًا عن التطرف والغلو .

من جانبه، أوضح مسؤول مشروع اليمن والخليج في المعهد الأوربي أن عمل المعهد الأوربي قائم على دعم جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن وإنهاء الحرب .