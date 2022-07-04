أسوشيتد برس: البحرية الأمريكية تعرض مكافآت مقابل معلومات تساعد في مصادرة المخدرات والأسلحة المتجهة للحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - كجزء من مهمته، يحاول الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية اعتراض الأسلحة المتجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران.



وبدأ الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط في عرض مكافآت مقابل المعلومات التي يمكن أن تساعد البحارة في اعتراض الأسلحة والمخدرات وغيرها من الشحنات غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي وتسليح طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن.



ومع تجنب ذكر إيران بشكل مباشر، فإن قرار الأسطول الخامس بتقديم الأموال وغيرها من السلع للاستخبارات العملياتية في الخليج والممرات المائية الاستراتيجية الأخرى قد يزيد الضغط على تدفق الأسلحة إلى الحوثيين حيث لا يزال وقف إطلاق النار هشًا في اليمن.



بالفعل، هدد الحوثيون قوة عمل جديدة متحالفة نظمها الأسطول الخامس في البحر الأحمر، على الرغم من عدم وجود هجوم من قبل القوات المدعومة من إيران على البحرية في ذلك الوقت.



في غضون ذلك، يقول الأسطول الخامس إنه وشركاؤه صادروا 500 مليون دولار من المخدرات وحدها في عام 2021 - أي أكثر من السنوات الأربع السابقة مجتمعة. كما اعترض الأسطول الخامس 9000 قطعة سلاح في نفس الفترة، أي ثلاثة أضعاف العدد الذي تم ضبطه في عام 2020.



وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس،"أي نشاط يزعزع الاستقرار يحظى باهتمامنا"، واضاف لوكالة أسوشيتيد برس "لقد شهدنا في العام الماضي نجاحًا هائلاً في ضبط كل من المخدرات والأسلحة غير المشروعة. وهذا يمثل خطوة أخرى في جهودنا لتعزيز الأمن البحري الإقليمي ".



تم إطلاق مبادرة الأسطول الخامس الجديدة يوم الثلاثاء من خلال برنامج مكافآت وزارة الدفاع، والذي شهد عرض مكافآت النقود والبضائع مقابل الحصول على إرشادات حول ساحات القتال في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى بعد أن شن تنظيم القاعدة هجمات 11 سبتمبر 2001.



ومنذ توقف القتال البري إلى حد كبير في جميع أنحاء المنطقة، قرر الأسطول الخامس محاولة استخدام البرنامج أثناء قيامه بدوريات في الممرات المائية في الشرق الأوسط.



وقال هوكينز إن الافراد الذين يجيدون اللغات العربية والإنجليزية والفارسية سيديرون خطاً ساخناً، في حين أن البحرية ستأخذ نصائح إضافية عبر الإنترنت، باللغتين الدارية والباشتو.

كما قال هوكينز إن المدفوعات يمكن أن تصل إلى 100000 دولار أو ما يعادلها من المركبات أو القوارب أو الغذاء مقابل الحصول على نصائح تتضمن أيضًا معلومات عن الهجمات المخطط لها التي تستهدف الأمريكيين.



ومن غير الواضح ما إذا كان ارتفاع نسبة ما ضبطه الأسطول الخامس يمثل عودة إلى الشحن بعد جائحة فيروس كورونا أو زيادة عامة في عدد الشحنات غير المشروعة في المنطقة. حيث يستخدم المهربون عادة المراكب الشراعية عديمة الجنسية، وهي مراكب شراعية خشبية تقليدية شائعة في الشرق الأوسط، لنقل المخدرات والأسلحة.



يبدو أن إحدى وجهات الأسلحة هي اليمن. حيث استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014 وأجبروا الحكومة المعترف بها دوليًا على المنفى. من ثم دخل تحالف تقوده السعودية مسلح بالأسلحة والمخابرات الأمريكية الحرب إلى جانب الحكومة اليمنية في المنفى في مارس 2015.



ودفعت سنوات من القتال غير الحاسم أفقر دولة في العالم العربي إلى حافة المجاعة. يبدو أن الهدنة التي بدأت خلال شهر رمضان لا تزال قائمة حتى الآن.



على الرغم من حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اليمن، تقوم إيران منذ فترة طويلة بنقل البنادق والقذائف الصاروخية والصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى الحوثيين. وعلى الرغم من أن إيران تنفي تسليح الحوثيين، إلا أن خبراء مستقلين ودول غربية وخبراء من الأمم المتحدة تتبعوا مكونات تعود إلى إيران.



وردا على سؤال حول ما إذا كانت عمليات الضبط الجديدة يمكن أن تزيد التوترات مع إيران، ذكر هوكينز أن الأسلحة والمخدرات هي ما تأمل البحرية في اعتراضها في إطار البرنامج.



وقال القائد: "هذا ما نسعى إليه، فهي ليست في مصلحة الاستقرار والأمن الإقليميين."



ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق. كما لا تزال البحرية الأمريكية وإيران تواجهان مواجهات متوترة في مضيق هرمز، المصب الضيق للخليج الفارسي الذي يمر عبره خُمس إجمالي تجارة النفط.



يمثل برنامج المكافآت أحدث مبادرة تحت قيادة نائب قائد الأسطول الخامس براد كوبر، الذي أطلق أيضًا فرقة عمل للطائرات بدون طيار العام الماضي وسط توترات مع إيران.



وقد أثارت جهود كوبر الأخرى، وهي فرقة عمل البحر الأحمر، انتقادات من الحوثيين في الماضي. ولم ترد الجماعة المتمردة، التي نفت مرارا أن تكون مسلحة من قبل إيران، على طلب للتعليق على برنامج البحرية الجديد.