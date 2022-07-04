وكيل المهرة يؤكد على اهمية توحيد الخطاب الاعلامي ومساندة الاجهزة الامنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

اكد وكيل اول محافظة المهرة العميد مختار بن عويض، على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي في المحافظة، ومساندة جهود الأجهزة الأمنية وتنظيم حملات توعوية حول الظواهر السلبية الدخيلة على المحافظة.



وشدد الوكيل بن عويض خلال تفقده، اليوم، سير العمل في إذاعة المهرة المحلية ومركز المهرة الإعلامي وفرع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، على ضرورة الانضباط الوظيفي، وتوحيد وتوجيه الخطاب الاعلامي نحو تعزيز دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ على النسيج الاجتماعي..مستعماً من مدراء المؤسسات الاعلامية، الى الصعوبات التي تواجه العمل الإعلامي..مجداً دعم واهتمام السلطة المحلية بالمؤسسات الاعلامية بالمحافظة.