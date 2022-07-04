بلادنا تحقق 4 جوائز في البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشرة للروبوت بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

حققت بلادنا أربع جوائز في البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشرة للروبوت التي اقيمت بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من الاول الى الرابع من يوليو الجاري.



وتم اعلان النتيجة في الحفل الختامي للبطولة واللائحة النهائية للأبطال بعد منافسة 130 فريقا يمثلون 12 دولة عربية شاركوا في هذه التظاهرة العلمية في مسابقات ومشاريع الروبوت والذكاء الاصطناعي .

ومثل بلادنا في هذه التظاهرة العلمية باشراف أكاديمية الموهوبين مكتب الجمعية العربية للريبوت والذكاء الاصطناعي، 4 مدارس و مؤسسات تعليمية من مختلف محافظات الجمهورية .

وجرى في حفل الاختتام تكريم أكاديمية الموهوبين مكتب الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي - باليمن، بدرع البطولة ومنح الحكمان الدوليان المهندسين سالم السبايا و ماجد عمير بدروع المشاركة .