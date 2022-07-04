وزارة العدل تنظم ندوة توعوية حول مخاطر تعاطي المخدرات وطرق مكافحته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت وزارة العدل، اليوم، بالعاصمة المؤقته عدن، ندوة توعوية وتثقيفية لمنتسبي الوزارة حول مخاطر تعاطي المخدرات واثارها على الفرد والمجتمع، وطرق مكافحته.



واستعرضت الندوة، شرحاً مفصلاً عن الاثار الناجمة عن انتشار وتعاطي المخدرات وخاصة مادة ( الشبو) التي تُعد الأشد فتكاً بالإنسان.

وتطرق مستشاري وزير العدل، القاضي عياش الصغير ، والدكتورة سلوى بريك، والدكتورة منال دومان، إلى أهمية مثل هذه الندوات الهادفة لزيادة الوعي ومعرفة مخاطر هذه الظاهرة..مشيرين الى ان مسؤولية القضاء على انتشار المخدرات لاتقتصر على السلطات المحلية والاجهزة الامنية فحسب ، بل هي مسؤولية الجميع.