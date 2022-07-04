الزُبيدي يشدد على أهمية توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في قطاع النفط والمعادن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

شدد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات في قطاع النفط والمعادن في بلادنا.



جاء ذلك في لقاء جمعه اليوم بالدكتور عبدالله عُمير المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، حيث اطّلع منه على أنشطة وبرامج الشركة والاستثمارات التي تنفذها الشركة في قطاع 5 "جنة هنت" بمحافظة شبوة وجهود الشركة لإعادة تفعيل القطاع واستئناف عملية الإنتاج فيه.

وأكد الزُبيدي أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، ومجلس القيادة الرئاسي تُوليان قطاع النفط والمعادن اهتماما خاصا، لما من شأنه توفير بيئة آمنة تجذب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، الذي يؤمّل عليه في إنعاش الاقتصاد الوطني المتردي، وإعادة تأهيل البنى التحتية في القطاعات كافة.

من جانبه عبّر المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس الزُبيدي لتذليل الصعوبات أمام الشركات العاملة في مجال النفط والمعادن، مؤكدا التزام الشركة ببذل المزيد من الجهود لتعزيز الإنتاج وإعادة تفعيل القطاعات التي توقفت بسبب الحرب ومواصلة جهودها في الاستكشافات النفطية والمعدنية.