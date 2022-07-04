شكرا لبحثكم عن خبر الجهة المنفذة تُشارف على الانتهاء من مشروع جولة الشهيد نبيل القعيطي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تُشارف المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع لحج بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن على استكمال الأعمال التكميلية بجولة الشهيد نبيل القعيطي الكراع سابقا بمديرية دار سعد. وتقوم المؤسسة بأعمال طلاء البردورات والطلاء الارضي ومرور المشاه وتركيب اللوحات الإرشادية بعد استكمال السفلتة في نهاية رمضان الماضي واستكمال الأعمال الإنشائية الأسبوع المنصرم وأعمال ترميم وتلبيس وطلاء مجسم الدبابة وكذلك تركيب شبكة مخفية للري بالتقطير لاحواض الزهور وقال المهندس رياض حسن مدير فرع المؤسسة العامة بالمحافظة أن الفرق الفنية شارفت على الانتهاء من من جميع الاعمال بمشروع جولة الشهيد نبيل القعيطي الكراع سابقا. وأشار حسن تم الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية لأعمال السلامة المرورية وأعمال الطلاء الارضي في الجولة ومداخلها . واضاف مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بلحج أن الجهود المبذولة تكللت في إنجاز المهمة خلال فترة زمنية وجيزة بسبب الدعم الكبير من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور. وشكر رياض قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق والسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية على التسهيلات الكبيرة خلال العمل في مشروع جولة الشهيد نبيل القعيطي الكراع سابقا. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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