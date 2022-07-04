185 خرقاً حوثياً للهدنة خلال 48 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة (الجمعة والسبت 1- 2 يوليو)، في جبهت القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.



وتوزّعت الخروقات بين 47 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً غرب محافظة حجة، و29 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، 26 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و5 خروقات شمال وشرق حزم الجوف، وخرقان في محور الضالع، وخرقاً واحداً في جبهة البقع بمحور صعدة.

وتنوّعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة بصواريخ الكاتيوشا وبالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش وإصابة ثلاثة آخرين بنيران مباشرة في جبهات مارب والحديدة وتعز.

كما واصلت المليشيا الحوثية استحداث متارس ومرابض مدفعية ونشر عيارات وطائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.