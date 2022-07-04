اخبار الخليج / اخبار اليمن

نزول فريق هندسي مشترك لطريق عتق العبر

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزول فريق هندسي مشترك لطريق عتق العبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

نفذ فريق هندسي مشترك اليوم الاحد نزولا ميداني لطريق الدولي الرابط ما بين مدينتي عتق و العبر، وذلك بهدف اعداد الدراسات الهندسية الخاصة باعادة تأهيلها بصورة شاملة عملا بتوجيهات وزير الاشغال والطرق المهندس مانع بن يمين و مدير عام صندوق صيانة الطرق المهندس معين المأس.

 

واضح مدير مكتب الاشغال والطرق بالمحافظة المهندس حسين صائل بان الفريق يضم مهندسين مختصين من الوزارة والصندوق والمؤسسة العامة للطرق والجسور ، منوها باطلاعهم عن كثب على طبيعة الاضرار التي لحقت بالطريق ،مؤكدا حاجته الماسة لعملية اعادة تأهيل شاملة له ، مرحبا باستعداد صندوق صيانة الطرق بتمويلها ، ورعاية محافظ المحافظة الشيخ عوض ابن الوزير لها.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا