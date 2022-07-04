نزول فريق هندسي مشترك لطريق عتق العبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

نفذ فريق هندسي مشترك اليوم الاحد نزولا ميداني لطريق الدولي الرابط ما بين مدينتي عتق و العبر، وذلك بهدف اعداد الدراسات الهندسية الخاصة باعادة تأهيلها بصورة شاملة عملا بتوجيهات وزير الاشغال والطرق المهندس مانع بن يمين و مدير عام صندوق صيانة الطرق المهندس معين المأس.



واضح مدير مكتب الاشغال والطرق بالمحافظة المهندس حسين صائل بان الفريق يضم مهندسين مختصين من الوزارة والصندوق والمؤسسة العامة للطرق والجسور ، منوها باطلاعهم عن كثب على طبيعة الاضرار التي لحقت بالطريق ،مؤكدا حاجته الماسة لعملية اعادة تأهيل شاملة له ، مرحبا باستعداد صندوق صيانة الطرق بتمويلها ، ورعاية محافظ المحافظة الشيخ عوض ابن الوزير لها.