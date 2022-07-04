مناقشة ترتيبات خدمات الحجاج في مشعر منى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

ناقش اجتماع برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، الأحد، الترتيبات المتعلقة بخدمات الحجاج اليمنيين في مشعري منى وعرفات.



وأكد الاجتماع على الانتهاء من معالجة كافة الإشكالات في المخيمات تجنباً لأي ازدحام ، وتكليف لجان متخصصة لتوزيع الحصص بين الوكالات.

كما جرى مناقشة النقل بين المشاعر، حيث تم التعاقد مع 5 شركات نقل بين المشاعر المقدسة.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش.