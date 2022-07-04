استكمال تأهيل دوار الكراع في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

شارفت المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع محافظة لحج، على استكمال الأعمال التكميلية بدوار الكراع في مديرية دارسعد في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور.



وشملت الأعمال في الدوار، طلاء البردورات، والطلاء الأرضي، ومرور المشاه، وتركيب اللوحات الإرشادية، وذلك بعد استكمال السفلتة والأعمال الإنشائية وأعمال ترميم وتلبيس وطلاء مجسم الدبابة وتركيب شبكة مخفية للري بالتقطير لأحواض الزهور.

وقال مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور في لحج المهندس رياض حسن " إن الفرق الفنية شارفت على الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع دوار الكراع، وفقاً للمواعيد والمواصفات الفنية المحددة لإنهاء المشروع".