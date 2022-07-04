انعقاد ورشة عمل بسيئون حول مدى الاستفادة القصوى للمختبرات المدرسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

عقدت بمدينة سيئون، اليوم، ورشة عمل حول مدى الاستفادة القصوى للمختبرات المدرسية ومعامل الحاسوب والقاعات الرياضية بمدارس وادي حضرموت والصحراء والتي نظمها مكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء.

و أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، الى أهمية الورشة من خلال محاورها التي تناقش جانب مهم في الرقي بالواقع التعليمي كون المختبر المدرسي يعتبر القلب النابض للمدرسة وهو بوابة يمر من خلالها الطلاب لتحقيق مهارات عملية وتنمية ميول وزيادة حماس لدى الطلاب للاستكشاف والاستنتاج وهذا يتيح لهم الفرصة للإبداع .. مشيرا الى أن الواقع الحالي يتطلب تكاتف الجميع وبذل المزيد من الجهود لتطوير مخرجات التعليم والاستفادة من الإمكانيات التي تم توفيرها للقطاع التربوي .

وتناولت الورشة التي حضرها المدير العام لمكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم، العديد من المحاور المختلفة حول أهمية المختبرات في تحقيق أهداف العلوم وتكوين المفاهيم العلمية للطلاب وترسيخ المعلومات النظرية وتنمية مهارات التفكير العلمي وتفعيل الجانب التطبيقي.