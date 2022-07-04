منظمة حقوقية: مقتل وإصابة أكثر من 14 ألف طفل يمني جراء الحرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، اليوم الاثنين، أن أكثر من 14 ألف طفل يمني قتلوا وأصيبوا جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ ثماني سنوات.



جاء ذلك في بيان نشرته على حسابها في تويتر، عن واقع الطفولة في اليمن خلال سنوات الحرب.

وأضافت، أن الحرب الدائرة في اليمن تسببت بمقتل 5700 طفل، كما تسببت بإصابة 8310 طفلاً آخرين.



وأوضحت المنظمة أنه تم تجنيد 20 ألف طفل (كانت المنظمة قد اتهمت الحوثيين بتجنيدهم في بيان سابق).



وأشارت إلى أن الحرب تسبب أيضاً بحرمان 2 مليون طفل من التعليم.



ويعد الأطفال أكثر الفئات المتضررة من الحرب التي تشهدها البلاد للعام الثامن على التوالي، وفقاً للتقارير الأممية ذات الصلة.

