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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة يبعث برقية تهنئة للرئيس البيلاروسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022
بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس اليكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
وفي البرقية، اعرب الرئيس باسمه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني عن تهانيه، وتمنياته للرئيس لوكاشينكو بموفور الصحة والسعادة ولشعب بيلاروسيا الصديق بمزيد التقدم والازدهار.