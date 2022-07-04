رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ الرئيس الاميركي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم برقية تهنئة الى فخامة الرئيس جوزيف بايدن، رئيس الولايات المتحدة الاميركية، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



واعرب الرئيس في البرقية، باسمه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والشعب اليمني عن تهانيه وتمنياته للرئيس بايدن بموفور الصحة وللشعب الاميركي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالموقف الاميركي الداعم للشرعية الدستورية، وجهود احلال السلام في اليمن..متمنياً للعلاقات الثنائية بين البلدين، المزيد من التطور والنماء على كافة المستويات.