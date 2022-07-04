البكري يؤكد على أهمية تعزيز دور الإعلام الرياضي واستعادة حضوره الفعال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، امس حرص الوزارة على تعزيز دور الإعلام الرياضي على الصعيدين المحلي والخارجي، واستعادة حضوره الفعال .



وشدد خلال لقائه، قيادة الاتحاد العام للإعلام بعدن، على ضرورة بذل مزيد من الجهود للنهوض بأوضاع الاتحاد ومنتسبيه، واستعادة المكانة المرموقة التي طالما كان الإعلام الرياضي اليمني يحتلها على الصعيد الخارجي وإيلاء مزيد من الاهتمام بترتيب أوضاع الإعلاميين اليمنيين.. مؤكدا أن الإعلام الرياضي كان دائما شريكا مهما للقيادة الرياضية في عملية البناء والتطوير من خلال النقد البناء وإبداء الرأي والمشورة، الأمر الذي ينبغي المحافظة على هذا الدور لما له من أهمية في إصلاح وضع الرياضة عمومًا.

من جانبه اشار رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الإعلام الرياضي جميل طربوش، إلى أن صعوبة الأوضاع لا تعفي القيادة الحالية من مسؤوليتها في النهوض بالاتحاد والعمل على استعادة دوره الريادي .