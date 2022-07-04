مناقشة جهود تنفيذ مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في بلادنا بدعم أوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش الوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، امس في العاصمة الأردنية عمّان، مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جهود تنفيذ المنظمة لمشروع تعزيز الصمود الاقتصادي الاقتصادي في اليمن، بدعم من الاتحاد الأوروبي.



ويهدف المشروع إلى تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية المركزية في اليمن، وتعزيز القدرة على جمع البيانات الاقتصادية وتحليلها، ودعم الحوار بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز التأييد العام لها، وبناء المهارات الإدارية لمؤسسات القطاع الخاص وتسهيل التنسيق الفعّال بين الجهات المانحة واتساق السياسات في القطاع الاقتصادي.

وأكد زيد، أهمية المشروع ومكوناته وأهدافه في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم المؤسسات المالية والنقدية وبناء قدراتها وأثره في التعافي الاقتصادي بالشراكة مع المانحين، وأهمية الاستفادة من الدعم الدولي المقدم من المانحين، وكذا بناء قدرات القطاع المالي والمصرفي، كما أكد تقديم الحكومة التسهيلات اللازمة لانجاح المشروع.

حضر اللقاء مدير عام إدارة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية في وزارة التخطيط أحمد الجاوي.