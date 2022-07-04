في أحدث جريمة قتل عائلي.. شاب عشريني يقتل والده ويسحل جثته بمحافظة حجة

أقدم شاب عشريني، مساء الأحد، على قتل والده وسحل جثته، في أحدث جريمة قتل عائلي تشهدها مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقال عضو فريق الرصد في اللجنة الوطنية لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الحقوقي "هادي وردان" إن الشاب "أحمد محمد حسن أبو رأس"، أطلق وابلا من الرصاص نحو صدر أبيه حتى أرداه قتيلا بعد صلاة عشاء يوم الأحد، في منطقة (بني هفج) بمديرية "بني قيس" في محافظة حجة شمال غرب البلاد.



وأضاف "وردان" وهو من أبناء المحافظة في منشور على صفحته بـ"فيسبوك": "لم يكتفِ (الجاني) بقتل أبيه بل استمر في ركله وسحله والعبث بجثته".



ولفت إلى أن "هذه الجرائم وغيرها لم تأتِ من فراغ بل يعود السبب إلى ثقافة الكراهية وثقافة القتل التي أنتجتها مليشيا الحوثي الإجرامية منذ سيطرتها على معظم المحافظات".



وحذّر المحامي وردان من الآثار المُدمرة لاستمرار مليشيا الحوثي في السيطرة على تلك المناطق، مشيراً إلى أن ذلك "لا ينتج إلا مزيداً من حالات القتل وحالات الاغتيالات وبأساليب مختلفة ومتنوعة".



وتصاعدت في الآونة الأخيرة حوادث قتل الأقارب في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ارتكب أغلبها عناصر انخرطوا في دورات ثقافية وتعبئة طائفية مع ميليشيا الحوثي

