انعقاد مباحثات يمنية عمانية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والنقل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، مع نظيره العماني المهندس سعيد بن المعولي، اليوم بمدينة صلالة العمانية، التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والسبل الكفيلة لتطويره.



وفي اللقاء جرى مناقشة إمكانية تشجيع الشراكة بين الشركات الاستثمارية والتجارية والتقنية واللوجستية بين البلدين ورفع مستوى التنسيق المشترك في المحافل الدولية وجوانب التدريب والتأهيل والأمن السيبراني والإستفادة من الخبرات العمانية في الشؤون البريدية مع إمكانية انشاء مركز التبادل البريدي إضافة إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين اليمنيين وتذليل الصعاب لحركة التنقل للمواطنين عبر السلطنة وإعادة تنظيم حركة النقل البحري للبضائع بين موانئ البلدين.

وأكد الدكتور العوج، أهمية اللقاءات المشتركة بين الجانبين للمساهمة في إعادة إحياء الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في سنوات الماضية..مشيراً إلى أن اللقاء اثمر بعدد من التوجهات التي من شانها تفعيل وتنشيط مجالات الاستثمار والتجارة البينية المرتقبة وكذا بحث تسهيل الإجراءات لدى البنوك العمانية للمستثمرين اليمنيين لإقامة مشاريع تجارية.

كما تطرق الى الاشكاليات التي تعترض المستثمرين اليمنيين وسبل معالجتها واطلاق عدد من المشاريع المنفذة بين الجانبين اليمني والعماني التي من المتوقع العمل بها قريباً منها إعادة توصيل كابلات الاتصالات بين ولاية المزيونة بالسلطنة مع منطقة شحن بمحافظة حضرموت.

من جانبه اشار وزير وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني، الى اهمية تطوير التعاون في مجالات النقل البري والبحري والجوي وتجارة الترانزيت والاستثمار في المناطق الحرة، وتطوير العمل في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى سلطنة عمان خالد بن شطيف وعدد من المسؤولين بوزارتي الإتصالات وتقنية المعلومات والنقل للشؤون البحرية والجوية والبرية في البلدين.