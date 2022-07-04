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وفاة طفل غرقًا في سيول الأمطار بالعاصمة صنعاء ووالده يدخل في غيبوبة

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المنامة - ياسر ابراهيم - توفي طفل، في العاشرة من عمره، يوم الأحد، غرقًا في سيول الأمطار التي هطلت على العاصمة صنعاء، وسط تدهور صحة والده، الذي دخل في غيبوبة؛ نتيجة الحادثة.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل مجاهد طلال اليمني، توفي، مساء الأحد، غرقُا؛ في سائلة الحصبة، شمال صنعاء، بعد أن جرفته السيول الغزيرة التي هطلت على الأجزاء الجنوبية من العاصمة.

وأوضحت المصادر، أن الطفل خرج للعب بالقرب من السائلة، ولم يكن هناك أي نزول للأمطار في المكان الذي يقطن فيه مع أسرته، وأثناء لعبه بالمكان، جاءت السيول من الأجزاء الجنوبية للعاصمة، فجرفته، دون أن يتمكن أحد من انقاذه.

وحسب المصادر، فقد تدافع المواطنون بدراجاتهم النارية وسيارتهم للحاق بالطفل مجاهد اليمني؛ لكن تلك المحاولات فشلت، نتيجة تدفق سيول الأمطار بغزارة في السائلة التي تتجمع فيها السيول من مختلف أنحاء صنعاء.

وأكدت المصادر، تدهور صحة والد الطفل مجاهد اليمني، بعد فقدانه طفله، بسبب سيول الأمطار.

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء، مصحوبة ببرد وعاصفة رياح شديدة، وسط مخاوف من تزايد أعداد الضحايا بسبب سيول الأمطار، وغياب التوعية بمخاطر ترك الأطفال واللعب في مجاري السيول.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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